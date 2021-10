per Mail teilen

In Mannheim stellen sich am Freitag erstmals die vier Rettungsdienste von ASB, DRK, Johannitern und Maltesern gemeinsam vor. Sie haben sich in dem Bündnis "4 für Euch" zusammengeschlossen und wollen künftig eigenen Angaben zufolge Projekte gemeinsam voranbringen. Die Auftaktveranstaltung steht unter dem Motto "Die Retter der Zukunft" - und für die wünscht sich Hendrik Maier, Leiter des Rettungsdienstes beim ASB, mehr Nachwuchskräfte, als Rettungs- und als Notfallsanitäter. Insgesamt arbeiten bei den vier Mannheimer Hilfsorganisationen knapp 750 Mitarbeiter, knapp 130 Auszubildende sowie weitere 85 Freiwillige kommen hinzu.