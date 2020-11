Die Stadt Mannheim passt ihre Corona-Verordnung für Teile der Innenstadt an. Die Neuregelung gilt von Samstag an und regelt die Maskenpflicht neu.



Die Maskenpflicht gilt jetzt nur noch montags bis samstags von 9 bis 21 Uhr in den ausgewiesenen Bereichen rund um Kurpfalzstraße und Planken. Zudem stellt die Stadt Mannheim klar, dass die Maskenpflicht nur Fußgänger betrifft. Unverändert bleiben die Regelungen zu Wochenmärkten und Warteschlangen. Dort ist immer Maskenpflicht. Auch das Alkoholverkaufsverbot an Wochenenden ab 22 Uhr bleibt bestehen.

Die Polizei kontrolliert die Maskenpflicht in Mannheim SWR Scharff

Weiter schärfer als die Landesverordnung



Mannheim geht in einem Punkt über die seit dem 2. November geltende Verordnung des Landes Baden-Württemberg hinaus. Die Landesverordnung fordert nur Maske oder Abstand von mindestens 1,5 Meter. So gilt das zum Beispiel in Heidelberg. In Mannheim ist dagegen das Tragen von Masken in den jetzt neu geregelten Zeitfenstern rund um die Fußgängerbereiche grundsätzlich Pflicht.

Die neue Allgemeinverfügung ersetzt die Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim vom 20. Oktober und gilt zunächst wie die neue Landesverordnung bis zum 30. November.