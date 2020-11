Die Mannheimer Innenstadt war am sogenannten „Black Friday“ derart überfüllt, dass Läden teilweise schließen mussten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Insbesondere Bekleidungsgeschäfte und Fast-Food-Ketten entwickelten sich am späten Nachmittag zu Hotspots, vor denen sich bis zu 200 Meter lange Menschenschlagen bildeten. Auch der Schienenverkehr auf den Planken war dadurch erheblich behindert. Gegen die Betreiber von zwei Schnellrestaurants wird laut Polizei ermittelt - wegen des Verdachts, gegen die Corona-Regeln verstoßen zu haben. Die Polizei rechnet bis Ende der Rabattwoche am Montag mit einem weiteren Ansturm und ist mit deutlich mehr Einsatzkräften in den Innenstädten unterwegs.