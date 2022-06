Mannheimer Planken werden rausgeputzt

Ab Dienstag werden die Pflastersteine in der Mannheimer Haupteinkaufsstraße, den Planken, gereinigt. Laut Stadt seien besonders die hellen Pflasterflächen nach dem Stadtfest verschmutzt. Gereinigt werden die Steine mit Spezialhochdruckmaschinen. Diese strahlen die Beläge ab und sollen sie so vollständig säubern. Mit diesen Maschinen werde auch das schmutzige Fugenmaterial herausgesaugt, anschließend gewaschen und wieder in die Pflasterzwischenräume eingeschlämmt. Dies sei eine nachhaltige und umweltfreundliche Reinigungsmethode, so ein Sprecher der Stadt. Mit Rücksicht auf den Einzelhandel und die Gastronomie werden diese Reinigungsarbeiten in den Abend- und Nachtstunden zwischen 19 und 6 Uhr durchgeführt.