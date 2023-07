OB-Wahl Mannheim: Schlussspurt für die Kandidaten

Am Sonntag, 9. Juli, entscheiden die Bürgerinnen und Bürger endgültig, wer neuer Oberbürgermeister in Mannheim wird. Für die Kandidaten heißt es: Wahlkampf bis zur letzten Minute.

Die beiden OB-Kandidaten Christian Specht (CDU) und Thorsten Riehle (SPD) sind im Wahlkampf-Endspurt. Am kommenden Sonntag, 9. Juli, entscheidet sich im zweiten Durchgang, wer neuer Oberbürgermeister von Mannheim wird.

OB-Wahl: Kandidaten hoffen auf höhere Wahlbeteiligung

Im ersten Wahlgang am 18. Juni hatten nur 32 Prozent der insgesamt rund 235.000 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Zu wenig, darüber sind sich beide Kandidaten einig. Um mehr Bürgerinnen und Bürger zu mobilisieren, investieren beide Kandidaten deshalb noch einmal viel Zeit in den Wahlkampf. Sie gehen von Haustür zu Haustür, zeigen sich bei kleinen Stadtteil-Treffen und sprechen mit den Menschen auf der Straße.

"Da sind wir unterwegs, jeden Tag, mit mehreren Teams, die von Haustür zu Haustür gehen und die Menschen animieren."

Thorsten Riehle (SPD) macht Wahlkampf im Stadtteil Neckarau. SWR

Kandidaten wollen Wähler motivieren

Beide Kandidaten wollen vor allem in den Stadtteilen mobilisieren, in denen die Wahlbeteiligung nicht besonders hoch war. Dazu gehörten die Innenstadt (13,44%) , der Jungbusch (9,26%) oder Schönau-Nord (9,36%). CDU-Kandidat Christian Specht kam im ersten Wahlgang auf 45,6 Prozent der abgegebenen Stimmen und glaubt, dass er sein Wählerpotential noch nicht ausgeschöpft hat.

"Ich glaube ganz sicher, dass wir noch mehr Menschen ansprechen müssen."

SPD-Kandidat Thorsten Riehle geht davon aus, dass die Wahlbeteiligung im zweiten Wahlgang eher nachlasse. Deshalb wolle man bis zur letzten Stunde laufen und die Leute animieren, zur Wahl zu gehen. Thorsten Riehle (SPD) konnte im ersten Wahlgang 30,2 Prozent der abgegebenen Stimmen für sich gewinnen.

Christian Specht (CDU) ist wenige Tage vor der OB-Wahl in Mannheim-Rheinau unterwegs. SWR

Mannheimer Wahlkampf: Ton ist rauer geworden

Während der Kampf um Wählerstimmen vor dem ersten Wahlgang noch relativ freundlich gewesen sei, sei der Ton inzwischen rauer geworden, sagt Thorsten Riehle (SPD). Es würden Wahlplakate verschwinden und der politische Mitbewerber habe "die Manschetten nochmal sehr deutlich angezogen". Christian Specht (CDU) mahnt unterdessen zu gegenseitigem Respekt. Schließlich müsse man später auch wieder miteinander arbeiten.

Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet

In einem sind sich beide Kandidaten einig: Am 9. Juli müssen mehr Menschen wählen gehen. Dafür seien sie bis zur letzten Stunde unterwegs. Die Wahllokale in Mannheim sind am Sonntag, 9. Juli, von acht bis 18 Uhr geöffnet. Die Wahlbriefe der Briefwähler müssen ebenfalls bis zum Wahltag um 18 Uhr im Rathaus eingegangen sein.