Mannheimer Caritas übt Kritik am nationalen Hitzeschutzplan

Jedes Jahr sterben laut Bundesgesundheitsministerium mehr als 4.000 Menschen aufgrund von Hitze im Sommer. Durch den Klimawandel könnten es noch mehr werden. Deshalb hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach einen nationalen Hitzeschutzplan nach dem Vorbild Frankreichs auf den Weg gebracht. In Mannheim stoßen die ersten Eckpunkte des Plans bei Krankenhäusern und Pflegeheimen auf Kritik.

Caritas: Im Sommer sterben in unseren Heimen nicht mehr Menschen

Die Vorstandsvorsitzende des Caritasverbandes Mannheim, Regina Hertlein, kann die Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums nicht nachvollziehen. In allen Pflegeheimen der Mannheimer Caritas sei die Sterblichkeit im Sommer nicht höher als sonst. Zu verdanken sei das ihren eigenen Hitzeschutzplänen, deren Einhaltung auch von der Heimaufsicht der Stadt Mannheim jedes Jahr kontrolliert würde. Sie befürchtet, dass ein nationaler Hitzeschutzplan einfach nur Maßnahmen festschreibt, die ohnehin schon umgesetzt werden und dann auch noch aufwändig dokumentiert werden müssten.

Schutz vor Hitze mit einfachen Maßnahmen

Alte Menschen sind bei Hitze besonders gefährdet. In den Pflegeheimen der Caritas achtet man deshalb darauf, dass sie viel trinken, kalte Waschungen erhalten, mit leichter Kost versorgt werden und die Zimmer regelmäßig gelüftet werden. Das sind Empfehlungen, die auch im nationalen Hitzeschutzplan stehen. Ebenfalls empfohlen wird ein Warnsystem des Deutschen Wetterdienstes. In den Pflegeheimen der Caritas gibt es das schon, sagt Beatrix Lammer, Pflegedienstleiterin der Seniorenresidenz Niederfeld. In ihrer Einrichtung wird es in Hitzeperioden oft drückend. Eine sinnvolle Maßnahme fände sie eine Klimaanlage. Doch die ist teuer.

"Wenn Klimaanlagen in Zukunft Vorschrift für unsere Häuser wären, dann müsste man auch deren Finanzierung im nationalen Hitzeschutzplan regeln."

Beim Mannheimer Caritasverband hält man den verpflichtenden Einbau von Klimaanlagen für unrealistisch. Die Kosten würden wahrscheinlich einfach wieder auf den Eigenanteil der Pflegebedürftigen drauf geschlagen. Die hätten dann die Kosten der höheren Standards zu tragen. Das sei unsozial. Denn wer das nicht könne, für den müssten dann die Kommunen einspringen.

Auch für frischgebackene Mütter und Säuglinge kann Hitze gefährlich sein

Auf der Entbindungsstation des Mannheimer Diako Krankenhauses sind nur die Kreißsäle klimatisiert. Auf der Wöchnerinnenstation ist es brütend heiß.

"Die jungen Mütter stillen und müssen deshalb viel trinken. Da ist Hitze eine zusätzliche Belastung. Auch für die Säuglinge."

Mit ein paar baulichen Maßnahmen könnte die Hitze auch ohne Klimaanlagen reduziert werden. Mehr Verschattung und Vordächer vor den Patientenzimmern im Erdgeschoss wären eine umweltfreundliche Alternative. Die Finanzierung solcher Maßnahmen hängt aber an den Krankenhäusern, die ohnehin mit großen Defiziten zu kämpfen haben.

Das Bundesgesundheitsministerium will den fertig abgestimmten nationalen Hitzeschutzplan im Laufe der nächsten Wochen veröffentlichen. Bis dahin müssen alle diese Fragen geklärt werden, da ist man sich beim Diako Krankenhaus und dem Mannheimer Caritasverband einig.