Von Nachkriegsfotografie als Teenager, über Motorsport und Hollywood, bis zum Laserlicht-Künstler: Fotograf Horst H. Baumann hinterlässt ein großes Erbe. Seine Werke kommen jetzt dauerhaft in die Ausstellungsräume des ZEPHYR in Mannheim.

Die Werke des verstorbenen Fotokünstlers aus Düsseldorf müssen in Mannheim jetzt erst einmal sortiert werden: Mehr als 100.000 Dias und Negative sowie über 4.000 großformatige Fotos werden derzeit in Mannheim fü katalogisiert. In den Ausstellungsräumen des ZEPHYR für zeitgenössische Kunst sollen seine Bilder nun bald wieder der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Vor allem für Laser- und Foto-Künstler bekannt

Baumann war einer der erfolgreichsten deutschen Fotojournalisten und zugleich weltweit der erste Künstler, der unter anderem auch auf der documenta in Kassel mit Laserstrahlern Lichtskulpturen installierte. Horst H. Baumann ist 2019 mit 83 Jahren gestorben.