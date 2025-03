Nach Amokfahrt in Mannheim: Interreligiöses Gebet auf Paradeplatz

per Mail teilen

Eine Woche nach der Amokfahrt in Mannheim hat es am Montag ein interreligiöses Gebet auf dem Paradeplatz gegeben. Eingeladen hatten das Forum der Religionen und Mannheims OB Specht.

Rund 1.000 Menschen sind am Montagmittag nach der Amokfahrt laut Polizei auf dem Paradeplatz zusammengekommen, um sich gegenseitig Trost zu spenden. Dazu eingeladen hatten Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) und das Forum der Religionen. Das interreligiöse Gebet begann um 12:14 Uhr - genau zu der Uhrzeit des ersten Notrufs, der am vergangenen Montag bei der Polizei einging. Am Rosenmontag war ein Mann mit seinem Auto durch die Mannheimer Fußgängerzone gerast. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Mehrere Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

SWR-Reporterin Stephanie Ley berichtete von vor Ort:

Eine Woche nach Amokfahrt - Gedenken in Mannheim

Während des Gebets wurde der Straßenbahnverkehr rund um den Paradeplatz eingestellt, am Plankenkopf sperrten städtische Fahrzeuge die Einfahrt in die Fußgängerzone ab.

Vertreterinnen und Vertreter aus der jüdischen, muslimischen, alevitischen sowie christlichen Gemeinde gedenken gemeinsam auf dem Paradeplatz in Mannheim. SWR

Ein 40-jähriger Deutscher aus Ludwigshafen war vor einer Woche mit seinem Kleinwagen durch die Fußgängerzone gerast. Die Ermittlungen dazu, warum er das getan hat, dauern an. Die Staatsanwaltschaft geht bisher davon aus, dass der Mann psychisch krank ist.

Strobl will Umgang mit psychisch auffälligen Menschen thematisieren

Nach der Amokfahrt in Mannheim und ähnlicher bundesweiter Fälle möchte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) bei der nächsten Innenministerkonferenz über den Umgang mit psychisch auffälligen Tätern sprechen. Dabei gehe es konkret um den Umgang mit psychisch auffälligen Menschen, die potenziell gefährlich sind oder werden könnten.