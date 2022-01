Bundesweit langsamstes Finanzamt 2021 in Mannheim-Neckarstadt

Das Internetportal "Lohnsteuer-kompakt.de" hat anhand von hunderttausenden eingereichten Steuerunterlagen die Dauer ausgewertet, mit der die Unterlagen in den einzelnen Finanzämtern bearbeitet wurden. Auf dem letzten Platz landete im Jahr 2021 das Finanzamt in Mannheim-Neckarstadt. Hier wartete man über zwei Monate (83,2 Tage) auf den Steuerbescheid. Schnellstes Finanzamt war das im nordrhein-westfälischen Warburg, wo die Bearbeitung mit 32,1 Tagen am kürzesten dauerte. Im Vergleich der Bundesländer lag Berlin mit einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer der Steuerunterlagen von 42,7 Tagen im Jahr 2021 an der Spitze, Baden-Württemberg kam mit 54,2 Tagen auf Platz 13.