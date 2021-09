per Mail teilen

Mit einem Messerstich endete am Freitagabend eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen im Mannheimer Stadtteil Käfertal. Zwei Gruppen junger Leute waren laut Polizei im Stempelpark in Streit geraten. Einer der Männer zog ein Messer, es kam zu einem Gerangel, bei dem ein junger Mann eine Schnittwunde am Rücken davontrug. Die Polizei sucht Zeugen.