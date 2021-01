Essen bei seinem Lieblingslokal mitnehmen? Durch die Corona-Pandemie ist das für viele Konsumenten und Gastronomen eine wichtige Option. Nur: wohin mit dem vielen Müll? Die Stadt Mannheim und die Klimaschutzagentur haben deshalb das Projekt "Take away – take a box" gestartet. Das Essen in der Mehrwegbox (Pfandbox) bieten bereits einige Mannheimer Restaurants an.