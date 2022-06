Mann muss wegen Mordes in die Psychiatrie

Ein Mann, der sich in Mannheim an einer Frau vergangen und sie dann erwürgt hat, wird in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Das hat das Landgericht Mannheim entschieden. Der Mann leidet an einer paranoiden Schizophrenie. Er hatte sich im Oktober vergangenen Jahres im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Mannheim versteckt, weil "Stimmen" ihn angeblich dorthin getrieben hatten. Nachdem er bei einer Frau klingelte, aus deren Wohnung die angeblichen "Stimmen" kamen, soll er sie am Hals gepackt, zu Boden gestoßen und sich an ihr vergangen haben. Als die Frau um Hilfe rief hat er sie erwürgt.