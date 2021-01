Die Stadt Mannheim richtet ihren Neujahrsempfang am Sonntag wegen der Corona-Pandemie erstmals virtuell aus. Im Sommer soll dann ein Bürgerfest nachgeholt werden. In den vergangenen Jahren hatten bis zu 9.000 Bürgerinnen und Bürger den Neujahrsempfang besucht. Diesmal wird Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz im Congress Center Rosengarten die Neujahrsansprache per Livestream halten. Bei dem insgesamt 90-minütigen Programm wird es laut Stadt einen Jahresrückblick geben. Außerdem werden Menschen für ihr gesellschaftliches Engagement geehrt - wie z.B. die Verantwortlichen der Aktion "Kirche hilft" der Evangelischen Kirche und des Diakonischen Werks. Außerdem spricht der Direktor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim, Andreas Meyer-Lindenberg, über die Auswirkungen der Pandemie auf die Psyche. Geplant sind auch musikalische Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern der Freien Szene.