Nadine Ajsin ist schwer krank, eine chronische Hirnhautentzündung schränkt die Mannheimerin stark ein. Reisen kann sie nicht - dafür aber ihre Bilder. Sie wurden bereits in London, Berlin, Hamburg, New York, Hong Kong und Miami gezeigt. Ihre Kunst bedeutet für sie pure Energie, Glück und Leidenschaft - mit der sie sogar ihren Lebensunterhalt bestreiten kann. Bis November läuft in Mannheim Neckarau noch eine Ausstellung mit Werken der Künstlerin.