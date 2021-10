1.600 Unterschriften in Mannheim überreicht

per Mail teilen

Die Bürgerinitiative "Mannheim Kohlefrei" hat im Mannheimer Rathaus 1.600 Unterschriften übergeben. Die Initiative will, dass die Fernwärme in Mannheim bis 2030 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen wird.

Noch wird das Fernwärmenetz in der Region größtenteils mit Energie aus dem Steinkohlekraftwerk in Mannheim und teilweise aus dem Müllheizkraftwerk auf der Friesenheimer Insel in Mannheim gespeist.

Sorge um konsequenten Ausstieg

Die Initiative befürchtet, dass nach einem Kohleausstieg im Jahr 2033 weiter in fossile Brennstoffe wie Gas investiert werden könnte. Erneuerbare Energien, wie Geothermie oder auch Fluss-Wärme-Pumpen seien in der Region aber üppig vorhanden und könnten die Fernwärme voll bedienen, so die Initiative.