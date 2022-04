Klimasensoren sollen Mannheim vor Hitze schützen

Der Klimawandel lässt auch Mannheim nicht kalt. Extreme Hitze und tropische Nächte werden uns künftig begleiten. Um die Folgen abzufedern, setzt die Stadt unter anderem auf neue Technik.

In einer dicht bebauten Stadt wie Mannheim mit vielen betonierten Flächen klettern die Temperaturen schneller nach oben als anderswo. Besonders im Sommer wird den Mannheimern diese Situation zum Verhängnis. So ist die Anzahl der jährlichen Hitzetage mit Temperaturen von mindestens 30°C in den vergangenen 30 Jahren um 81 Prozent auf 21 Tage angestiegen, und die Forschung geht davon aus, dass wir in Zukunft mit 40 Hitzerekordtagen im Jahr rechnen müssen.

Die Sensoren zur Erfassung von Wetterdaten sind an einem Laternenpfahl befestigt Quelle: sMArt Mannheim GmbH

Mit Klimasensoren zur "smarten City" Mannheim

Um die Folgen des Klimawandels abzumildern, installiert das Unternehmen sMArt City Mannheim GmbH im Auftrag der Stadt Mannheim neue Klimasensoren, die detailliertere Informationen über das Klima in der Stadt erheben sollen. Die modernen Sensoren ergänzen die bereits vorhandenen, die dem Deutschen Wetterdienst und der Landesanstalt für Umwelt gehören. Durch die neuen Sensoren erhofft sich die Stadt eine engmaschigere und genauere Datenerhebung.

"In Mannheim haben wir momentan 15 bis 20 Tage mit Hitze. Bis zum Jahr 2050 rechnen wir mit einer Erhöhung zwischen fünf und acht Tagen und bis zum Ende des Jahrhunderts mit einer Erhöhung von zehn Tagen."

Die hochmodernen Sensoren werden in drei bis vier Metern Höhe an Straßenbeleuchtungsmasten installiert. In Echtzeit lassen sich damit wertvolle Klimadaten wie Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur sowie Windgeschwindigkeit und Windrichtung erheben. Mit Hilfe der Sensoren werden die klimatischen Bedingungen an Plätzen und Straßenzügen in den Stadtbezirken erfasst. Die erhobenen Daten können dann Hinweise geben, wo Schutzmaßnahmen gegen die Überhitzung der Stadt sinnvoll sein können. Zum Beispiel können zur Abkühlung vermehrt Grünflächen entstehen, und die wärmespeichernden betonierten Plätze werden entsiegelt. Auch Dächer können zur Abkühlung bepflanzt und Frischluftschneisen zur besseren Durchlüftung eingeplant werden.

"Bisher wurde nur einmal im Jahr an einem heißen Tag Mannheim vermessen. Wir haben jetzt die Möglichkeit,alle Viertelstunde die Temperatur zu messen, wir kennen den besonderen Verlauf."

Am Mittwoch stellte die Stadt die neuen Klimasensoren der Öffentlichkeit vor Quelle: sMArt Mannheim GmbH

Neue Klimasensoren in der Mannheimer Neckarstadt

Ähnlich wie die Quadrate-Innenstadt ist auch das Wohnviertel Neckarstadt-West von überdurchschnittlichen Temperaturen betroffen. Dort sollen auch die ersten Sensoren der sMArt City installiert werden. Außerdem stellt für die Stadt Mannheim nicht nur die Hitze während des Tages ein Problem dar. Auch tropische Nächte werden in Zukunft gehäufter vorkommen. Das sind Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20°C fällt – sie sind eine besondere Belastung für die Gesundheit der Menschen. Tropische Nächte werden unter anderem ausgelöst durch wärmespeichernde Materialien wie Gebäude und Straßen. Diese Materialien speichern die von der Sonne eingestrahlte Energie über längere Zeit. Erst in der Nacht wird diese wieder freigegeben. Dies führt zu einer Erhöhung der nächtlichen Temperaturen.

Bäume, neue Grünflächen, riesige schattenspendende Planen und Pflanzenfassaden – so hofft man - werden dann dazu beitragen, die Temperaturen auf einem akzeptablen Niveau zu halten.