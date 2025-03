Die Gewerkschaft ver.di hat in der Rhein-Neckar-Region erneut zu Streiks aufgerufen. Am Mittwoch blieben unter anderem alle städtischen Kitas in Mannheim geschlossen.

Die Gewerkschaft ver.di hat am Mittwoch zu einem großen Streiktag im gesamten Rhein-Neckar-Raum aufgerufen. Betroffen waren unter anderem die Müllabfuhr in Mannheim und Heidelberg sowie die Stadtverwaltungen und städtische Kindertagesstätten. Auch Beschäftigte aus kleineren Kommunen wollten sich laut der Gewerkschaft an dem Streiktag beteiligen.

Demonstrierende ziehen durch Mannheimer Innenstadt

Am Mittwoch ist der Streiktag um 9 Uhr mit einer Demonstrationszug quer durch die Mannheimer Innenstadt gestartet - vom Alten Messplatz bis zum Mannheimer Schloss. Nach Schätzungen der Polizei nahmen rund 2.000 Menschen teil. Darunter waren Mitarbeitende aus verschiedenen Bereichen, wie etwa der Stadtverwaltung, dem Gesundheitswesen und dem Stadtraumservice. Die Demonstrierenden sind am Vormittag auf dem Mannheimer Ehrenhof zusammengekommen.

Die Demonstrierenden sind im Mannheimer Ehrenhof zusammengekommen. Auf einer Bühne spielt eine Band, es werden Reden gehalten. SWR

Die Demonstration hatte in Mannheim Folgen für den Straßenbahnverkehr. Mehrere Straßenbahnlinien mussten laut rnv bis in die Mittagsstunden umgeleitet werden.

Mannheim: Alle städtischen Kitas sollen geschlossen bleiben

Alle städtischen Tageseinrichtungen für Kinder waren laut Stadt vom Streik betroffen. Eine Notbetreuung gab es nicht. Bei dem Warnstreik wollten sich laut Gewerkschaft auch Beschäftigte des Gesundheitsamtes, der Bücherei, der Stadtreinigung sowie der Abfallwirtschaft beteiligen. Auch alle Bürgerdienste blieben am Mittwoch in Mannheim geschlossen.

Heidelberg: Warnstreik bei Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Landratsamt

Der Warnstreik hatte auch Auswirkungen auf die Stadtreinigung und Müllentsorgung in Heidelberg. Demnach kam es möglicherweise zu Verzögerungen oder Einschränkungen bei der Abholung von Mülltonnen.

Auch Beschäftigte der Sparkassen in Mannheim und Heidelberg wollten sich am Warnstreik beteiligen.

Warnstreik am Donnerstag in GRN-Klinik Eberbach angekündigt

Am Donnerstag ruft die Gewerkschaft ver.di zu einem Streik an der GRN-Klinik in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) auf. Zuletzt hatte es Warnstreiks an den Klinikstandorten Weinheim, Sinsheim und Schwetzingen (alle Rhein-Neckar-Kreis) gegeben. Am Standort Eberbach sei es der erste Streik, den es je gegeben habe, so eine ver.di-Sprecherin gegenüber dem SWR. Rund 30 Beschäftigte unter anderem aus der Pflege und dem Patiententransport wollen sich demnach am Streik beteiligen. Am Donnerstagvormittag ist ein Demonstrationszug durch Eberbach geplant - von der GRN-Klinik zum Lindenplatz, wo es im Anschluss eine Kundgebung geben soll. Die Versorgung von Notfällen sei laut Gewerkschaft gewährleistet.

Ver.di fordert mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen

Nach Angaben einer ver.di-Sprecherin will man mit dem Streiktag den Druck auf die bevorstehenden Tarifverhandlungen am Freitag erhöhen. Gefordert werden unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mehr Urlaubstage sowie Zuschläge für besonders belastete Arbeitsbereiche. Es gehe darum, die Belastung im öffentlichen Dienst anzuerkennen und bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, so die Sprecherin gegenüber dem SWR.