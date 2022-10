Erweiterte Haltestelle vor Mannheimer Hauptbahnhof: Praxistest bestanden

per Mail teilen

Seit 1. Oktober ist die erweiterte Haltestelle vor dem Mannheimer Hauptbahnhof betriebsbereit. Viele Bus- und Bahn-Fahrgäste aus der Rhein-Neckar-Region sind erleichtert.

Dienstag, 4. Oktober: Die erweiterte und umgebaute Haltestelle am Hauptbahnhof im Praxistest am ersten Werktag seitdem sie wieder in Betrieb genommen wurde. Schon am frühen Dienstagmorgen sind die neuen Bahnsteige der Haltestelle gut mit Fahrgästen gefüllt. Mehrstimmiges Fazit: Der Haltestellen-Umbau ist gelungen.

Großbaustelle Bahnhofsvorplatz Mannheim

Fast fünf Monate mussten die Bus- und Straßenbahn-Nutzer viel Geduld aufbringen, denn der Bahnhofsvorplatz war in dieser Zeit eine Großbaustelle. Busse und Bahnen fuhren von dort in dieser Zeit weder an oder ab. Der Hauptbahnhof war nur noch über Umwege zu erreichen.

Ein Straßenbahngleis mehr, Bahnsteige barrierefrei

Die Haltestelle wurde um ein Gleis auf jetzt vier erweitert. Außerdem wurden alle Bahnsteige verlängert und sind barrierefrei. Ab sofort sollte es also für Rollstuhlfahrer oder Rollatoren-Benutzer keine Probleme mehr beim Einsteigen geben. Das Gleiche gilt auch für Mütter oder Väter mit Kinderwagen.

Vor dem Haupteingang des Mannheimer Hauptbahnhofs werden helle Pflastersteine verlegt SWR

Neues Pflaster für Willy-Brandt-Platz am Mannheimer Hauptbahnhof

Der Bahnhofsvorplatz (Willy-Brandt-Platz) wird zudem mit hellen Steinen neu bepflastert. Das kommt bei vielen Passanten und Fahrgästen ganz gut an.

"Es ist heller, freundlicher, offener, keine dunklen Ecken mehr (…). Ich fühle mich auf alle Fälle sicherer."

Rhein-Neckar Verkehr GmbH-Mitarbeiter verteilen Brezel

Mitarbeiter der Rhein-Neckar Verkehr GmbH (rnv) haben am Dienstag an Fahrgäste frische Brezel verteilt - als Dankeschön für das Verständnis und die Geduld ihrer Kunden. Die Aktion sei bei vielen Menschen sehr gut angekommen, sagte eine Brezel-Verteilerin dem SWR.

Bahnhofsvorplatz in Mannheim soll grüner werden

In den kommenden Monaten sollen auf dem Willy-Brandt-Platz noch Grünflächen entstehen und Bäume werden gepflanzt. Dazu kommen noch 200 Fahrrad-Standplätze. Bis zur Bundesgartenschau in Mannheim im kommenden Jahr soll der Großteil der Umbaumaßnahmen abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich laut Stadt auf rund 24 Millionen Euro. Die Bundesgartenschau beginnt am 14. April 2023.