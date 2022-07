per Mail teilen

Die Feuerwehr hat am frühen Sonntagmorgen einen Brand in der Kleingartenanlage Mannheim-Herzogenried gelöscht. Dort war gegen halb fünf ein Gartenhaus in Brand geraten. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Brandursache ist noch unklar.