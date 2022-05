In Mannheims neuem Stadtteil Franklin fällt am Donnerstagmittag der Startschuss für ein weiteres Gebäude in Buchstabenform. Oberbürgermeister von Mannheim, Peter Kurz (SPD), wird den symbolischen ersten Spatenstich für das "H-Gebäude" setzen. Es sollen insgesamt vier solche Buchstaben-Häuser entstehen, die das Wort "Home" ergeben. Insgesamt entsteht in der früheren amerikanischen Kaserne Wohnraum für rund 10.000 Menschen.