Ihre Familie hat nichts am Hut mit dem Fliegen, aber sie selbst war schon als junges Mädchen fasziniert davon. Inzwischen betreibt die 29-jährige Mona Hörig eine Flugschule am Cityairport in Mannheim. Fliegen ist ihre Leidenschaft.

Doch jetzt will sie ihr Angebot erweitern, hat sich gerade ein Ultraleichtflächenflugzeug zugelegt und macht die Berufspilotenlizenz. Die 29-Jährige hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und verbringt möglichst jeden Tag auf dem Flugplatz und in der Luft.