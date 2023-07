per Mail teilen

Seit 2022 besteht eine Partnerschaft zwischen Czernowitz (Ukraine) und Mannheim. Als Zeichen der deutsch-ukrainischen Freundschaft findet am Dienstag ein Fest auf der BUGA statt.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hat am Dienstagvormittag den Bürgermeister von Mannheims ukrainischer Partnerstadt Czernowitz, Roman Klichuk, auf der Bundesgartenschau empfangen. Hintergrund für den Besuch ist ein Kulturaustausch beider Städte.

"Friedensfest" auf der BUGA in Mannheim

Den ganzen Tag treten ukrainische Künstlerinnen und Künstler beim Friedensfest auf. Damit will die Stadt nach eigenen Angaben ein Zeichen für Frieden und Demokratie setzen. Dafür angereist sind unter anderem ein Theaterensemble aus Czernowitz und die ukrainische Popgruppe "Chico & Qatoshi".

Ende 2022 war eine Mannheimer Delegation mit Oberbürgermeister Kurz nach Czernowitz gereist, um mit der Kulturszene dort Auftritte bei der BUGA 23 zu planen. Mannheims OB Kurz war zuletzt im März diesen Jahres in der ukrainischen Partnerstadt zu Gast.

Mannheims OB Peter Kurz (SPD) und Roman Klichuk, Bürgermeister der ukrainischen Partnerstadt Czernowitz, bei der Geschenkeübergabe auf dem BUGA-Gelände. SWR Sarah Hennings

OB Kurz: "Tolles Zeichen der Verbundenheit"

OB Kurz sprach am Dienstag bei der Eröffnungsrede zum Besuch aus der Ukraine von einem "tollen Zeichen der Verbundenheit". Es unterstreiche, dass nicht nur die Abwehr der russischen Invasion und der Krieg mit das Denken bestimme, sondern dass es auch um die Zeit danach gehe und Kontakte vertieft werden, so Kurz weiter.

"Wir wollten natürlich, dass unsere Freunde aus der Ukraine (...) auf der Bundesgartenschau präsent sind. Dass es jetzt zum Bergfest geklappt hat, ist ein sehr schönes Symbol."

Stadt Czernowitz bedankt sich für Unterstützung

Roman Klichuk bedankte sich in einer Rede für die Unterstützung der Stadt Mannheim - gerade zu Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine im Frühjahr 2022.

"Es war mir wichtig, zu sagen, wie dankbar ich allen Mannheimerinnen und Mannheimern bin, dass sie so großzügig sind und dass sie so ein großes Herz haben."

Die Partnerschaft zwischen Mannheim und Czernowitz entstehe gerade. Um sich an europäische Institutionen annähern zu können, seien die Beziehungen, die jetzt schon entstehen, von großer Bedeutung, so Klichuk weiter. Die Stadt Mannheim bringe Erfahrungen mit, die die Ukraine auf diesem Weg sehr unterstützen werden. OB Kurz betonte, dass auch nach dem Ende des Krieges in der Ukraine die Städtepartnerschaft bestehen bleibe.

Das "Friedensfest" wird von der Bundesgartenschau gleichzeitig als Bergfest gesehen. Anfang Juli war Halbzeit bei der BUGA 23.