Freie Fahrt für Radler: In der Mannheimer City ist am Donnerstag die erste Straße nur für Fahrräder eröffnet worden.

Der Ausbau des Mannheimer Radwegenetzes schreitet zügig voran: Am Donnerstag hat die Stadt mitten in der City eine Fahrradstraße eröffnet. Das Besondere: Sie darf ausschließlich von Radfahrern genutzt werden, motorisierte Fahrzeuge wie Autos, Motorräder, Lkw oder Sprinter sind verboten. Lediglich Anwohner und Gewerbetreibende mit Stellplätzen bilden eine Ausnahme und dürfen die Straße passieren.

Bessere Querung zwischen Kurpfalzbrücke und Universität

Die Fahrradstraße beginnt hinter dem Marktplatz auf Höhe der Fressgasse und führt dann entlang der E-Quadrate Richtung Schloss. Die Verbindung soll Radfahrern die Querung der Innenstadt zwischen Kurpfalzbrücke und Universität erleichtern. Großflächige rote Markierungen auf dem Boden, neue Schilder und eine kleine Verkehrsinsel weisen auf die Umwidmung des Straßenabschnitts hin und dienen der Orientierung.

"Radfahren muss Spaß machen."

Auf der reinen Fahrradstraße haben Radfahrer ausdrücklich Vorrang. Als Höchstgeschwindigkeit gelten maximal 30 Stundenkilometer.

Radverkehr in Mannheim weiter stärken

Mit der Eröffnung der neuen Fahrradstraße will Mannheim den Radverkehr in der Stadt weiter stärken. Für Bürger müsse der Umstieg auf das Fahrrad noch attraktiver werden, betonte Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) beim Vorort-Termin am Donnerstag. Denn je mehr Menschen sich mit dem Rad durch die Stadt bewegten, desto näher käme die Stadt ihrem Ziel, klimaneutral zu werden.

"Das Fahrrad ist ideal für kurze Wege, und man kommt in der Innenstadt am schnellsten von A nach B."

Die neue Fahrradstraße ist Teil des am 11. März 2022 begonnenen Verkehrsversuchs der Stadt Mannheim. In einem ersten Schritt waren Teile der Fressgasse begrünt und als Fußgängerzone ausgewiesen worden. Die Umwidmung der Marktstraße gilt als zweite große Maßnahme. Letzter Baustein wird ab 6. Mai die Durchfahrts-Unterbrechung der Kunststraße sein.