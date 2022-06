Vater mutmaßlich getötet, Radlerin tödlich verletzt: Was wir wissen und was nicht

Ein psychisch kranker Mann soll in Ellerstadt seinen Vater getötet und danach auf der Flucht in Mannheim eine Radfahrerin tödlich verletzt haben. Es gibt viele offene Fragen.

Was wir wissen:

Das passierte in Ellerstadt

Ein 36 Jahre alter Mann hat am Sonntagabend laut Polizei in einem Wohnhaus in Ellerstadt (Kreis Bad Dürkheim) seinen 69 Jahre alten Vater getötet. Er befand sich nach Angaben der Ermittler in einem psychischen Ausnahmezustand. Bei dem Streit, den mehrere Nachbarn gehört und daraufhin die Polizei alarmiert hatten, war auch die Mutter dabei. Sie wurde laut Polizei leicht verletzt. Nach der mutmaßlichen Tat in Ellerstadt setzte sich der Mann in den Sportwagen seiner Mutter und fuhr damit in Richtung Mannheim davon. Die Stadt ist etwa 19 Kilometer von Ellerstadt entfernt. Eine Polizeistreife verfolgte den Mann zunächst bei Ellerstadt, verlor ihn dann aber aus den Augen.

So ging es in Mannheim weiter

Etwa eine Stunde nach der mutmaßlich begangenen Tat in Ellerstadt kollidiert der Mann in einem Hafengebiet im Mannheimer Süden auf einem eineinhalb Kilometer langen Abschnitt mit drei Radfahrern und einer Radfahrerin. Die vier Personen seien nicht in einer Gruppe unterwegs gewesen, so ein Polizeisprecher. Die 71-jährige Radfahrerin erliegt noch am Unfallort ihren Verletzungen. Laut Polizei hat der Mann die Radfahrer absichtlich mit dem Auto angefahren. Die drei Radfahrer kommen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Einer von ihnen konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

Nach den Kollisionen stellt der Mann den Wagen ab, zieht sich teilweise aus und springt in den Rhein. Unterdessen fahndet die Polizei bereits nach dem Mann. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers entdecken Beamte der Wasserschutzpolizei den Mann im Wasser, ziehen ihn heraus, nehmen ihn fest und bringen ihn ins Krankenhaus.

Mann befand sich wegen psychischer Erkrankung in ärztlicher Behandlung

Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim gehen davon aus, dass der 36-Jährige psychisch krank ist. Er habe sich deshalb in ärztlicher Behandlung befunden. Bis etwa eine Woche vor den Ereignissen in Ellerstadt und Mannheim war er in einer Klinik stationär untergebracht. Die Taten soll er nach Angaben der Behörden wohl in einem psychischen Ausnahmezustand verübt haben. Es gebe keine Hinweise, dass die Tat politisch motiviert gewesen sein könnte, sagt ein Polizeisprecher. Auch sei der Mann polizeilich bisher nicht in Erscheinung getreten.

Was wir nicht wissen

Details zum Streit

Wie kam es zu dem Streit zwischen Sohn und Vater? Was war der Auslöser für diese am Ende tödliche Auseinandersetzung, bei der auch die Mutter des Tatverdächtigen leicht verletzt wurde? Die Ermittler teilten am Montag mit, es sei nicht sicher, ob der Mann eine Stichwaffe gegen seinen Vater einsetzte. Klar scheint nur, dass der Vater körperlich massiv angegriffen und auf ihn eingeschlagen wurde. Die genaue Todesursache des 69 Jahre alten Vaters ist noch unklar. Klarheit kann hier die Obduktion der Leiche bringen.

Ellerstadt im Kreis Bad Dürkheim: Hier soll am Sonntag ein 36-Jähriger seinen 69 Jahre alten Vater getötet haben. SWR

Warum fuhr der Mann aus Ellerstadt nach Mannheim?

Ebenfalls unklar: Warum fuhr der Mann von Ellerstadt ausgerechnet nach Mannheim? War es purer Zufall oder hatte er ein bestimmtes Ziel? Rätselhaft ist auch, warum der Mann im Mannheimer Hafengebiet drei Radfahrer und eine Radfahrerin bewusst mit seinem Auto rammte. Die Radfahrerin kam dabei ums Leben, zwei Radfahrer liegen noch im Krankenhaus.

Warum wurde der Mann eine Woche zuvor aus dem Krankenhaus entlassen?

Die Mannheimer Polizei hat eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe gebildet, um auch diese Frage aufzuklären: Warum wurde der psychisch kranke Mann eine Woche vor den Taten in Ellerstadt und Mannheim aus dem Krankenhaus entlassen, wo er stationär wegen seiner psychischen Erkrankung untergebracht war? Wie die Polizei am Montag mitteilte, liegt der Mann derzeit im Krankenhaus. Zu seinem Gesundheitszustand wollten sich die Behörden zunächst nicht äußern.