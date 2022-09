Ohne ihn startet und landet kein Flugzeug am City Airport in Mannheim. Tim Eggert gehört zu den jüngsten Fluglotsen des Landes - und das am unsichersten Flughafen Deutschlands.

Sendung am Mi. , 7.9.2022 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW