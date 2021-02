per Mail teilen

Mitte Oktober hat in Mannheim die Karstadt-Kaufhof-Filliale N7 zugemacht. Circa 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihren Arbeitsplatz verloren. Viele waren dem Unternehmen jahrzehntelang treu und mussten dann plötzlich Angst haben, gar keine Arbeit mehr zu finden. Der Betriebsrat der Filiale hatte sich mit Verdi, der Agentur für Arbeit und der RNV zusammengeschlossen. Die RNV hat jetzt einige neue Beschäftigte.

Zum Beispiel Susanne Zipfel. Sie ist 56 Jahre alt. Als sie im Oktober das Ende der N7-Filiale erlebt, dachte sie, dass sie in diesem Alter keinen Job mehr finden wird. 33 Jahre lang hatte sie bei Kaufhof-Karstadt gearbeitet, dann stand sie plötzlich auf der Straße. Aber als sich dann die Chance bot, hat sie direkt zugegriffen.

Alter spielt keine Rolle

Jetzt arbeitet sie als Mobilitätsberaterin und ist sehr zufrieden damit. Susanne Zipfel ist im Kundencenter und berät Menschen, welche Strecke, welches Ticket sich am besten für geplante Fahrten eignet. Personalbereichsleiter Steffen Grimm freut sich ebenfalls über den Personalzuwachs. Gerade bei den Kaufhofleuten könne man sicher sein, dass die Kundenorientierung stimmt, erzählt er. Das Alter sei da kein Hindernis. Andere sind als Fahrer bei der RNV in ein neues Beschäftigungsverhältnis gekommen. Für diese Mitarbeiter stehen Ende Mai die Prüfungen an.