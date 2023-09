Mannheim: Spinellli und die deutsch-amerikanische Freundschaft

per Mail teilen

Heute BUGA-Gelände und früher ein kleines amerikanisches Militärdorf. 2012 sind die Amerikaner von Spinelli abgezogen. Einige haben hier Freundschaften fürs Leben geschlossen.

Viele ehemalige US-Kasernen in Mannheim und der Region werden heute anders genutzt, wie das BUGA-Gelände auf Spinelli. Viele Amerikaner sind aber geblieben. Einige treffen sich regelmäßig - auch noch nach 40 Jahren.

Die Spinelli-Barracks waren eine von mehreren Kasernen in Mannheim. Die dort stationierten Männer waren zum Großteil um die 20 Jahre alt. Einige waren damals zum ersten Mal weg von ihrer Heimat. Sie kamen aus unterschiedlichen US-Bundesstaaten und haben hier eine neue Familie gefunden oder gegründet. Die Veteranen treffen sich regelmäßig in ihrem kleinen Vereinsraum auf Franklin, in der ehemaligen Elementary School.

Blick auf das Mannheimer Spinelli-Gelände BUGA 23/ Daniel Lukac

Ace Member Club wurde nach früherer Bar in Benjamin Franklin Village benannt

Kenneth Henry und Marcus Stith haben 2016 den deutsch-amerikanischen Freundschaftsverein (Ace Member Club) gegründet. Zu Beginn war es eine Art Social Club für Veteranen, die in Mannheim stationiert waren und deren Familien. Aktuell hat der Verein 42 Mitglieder und es kommen auch neue Menschen dazu.

Was soll ich sagen, wir sind immer noch hier. Es ist wie eine Familie.

Spinelli-Barracks: Tausende Transporte durch ganz Europa

Auf dem Spinelli-Gelände drehte sich damals alles um Transport und Logistik. Die einen arbeiteten im Lager, in der Verwaltung oder als Lkw-Fahrer. Von dort wurde alles transportiert: Panzer, Benzin, geheime Waffen aber auch Post, erzählt James, der von 1978 bis 1984 auf Spinelli lebte. Er und seine Kollegen sind morgens losgefahren und abends zurückgekommen.

Als ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal wieder dort war, war ich richtig überrascht, wie groß das Gelände eigentlich war. Das kam mir früher nie so vor.

Sie hätten sich in Mannheim sicherer gefühlt als in den USA, erzählen die ehemaligen Spinelli-Bewohner. Außerdem hätten viele sich vor Ort verliebt und Familien gegründet. Diese dann zurück zu lassen, wäre keine Option gewesen. Da sind sich die Männer einig. Nachdem ihr Dienst auf Spinelli beendet war, sind sie daher geblieben.

Alte Veteranen teilen ihr Wissen über das Leben in Deutschland

Die Männer wollen anderen den Start in Deutschland erleichtern und ein Stück amerikanische Geschichte aufrechterhalten. Sie treffen sich für Aktivitäten und manchmal auch einfach nur zum Kochen. Jeden Freitag und Samstag von 17-22 Uhr.