Demo für bessere Bedingungen im Gesundheitswesen

per Mail teilen

In Mannheim haben rund 300 Azubis, Studierende und Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen für bessere Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen demonstriert. Unter anderem haben sich Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, Pflegekräfte und Beschäftigte von Rettungsdiensten an der Aktion beteiligt. Sie wollten sich so gegen Ausbeutung und den hohen Kostendruck im Gesundheitssystem wehren. Zu dem Protest hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen.