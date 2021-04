per Mail teilen

Die Mannheimer Pop-Akademie boomt. Obwohl auch die Musikszene unter Corona leidet, interessieren sich immer mehr junge Menschen für eine Musikerlaufbahn und ein Studium in Mannheim. Im abgelaufenen Wintersemester verzeichnete man 12 Prozent mehr Bewerbungen, auf 100 Studienplätze kamen 700 Interessierte, so der Geschäftsführer der Pop-Akademie Udo Dahmen. Aktuell liegen Dahmen noch mehr Anfragen vor als im vergangenen Jahr. Die Akademie ist die einzige Hochschule mit Bachelor- und Master- Studiengängen für populäre Musik und Kreativwirtschaft im deutschsprachigen Raum. Aktuell läuft das Studium wegen Corona weitgehend digital. Neue Musikstücke entstehen unter anderem durch das gemeinsame Bearbeiten am Bildschirm.