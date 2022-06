Zentrum für Medizintechnologie eröffnet

In Mannheim ist am Freitag ein Gründungszentrum für Medizintechnologie, das CUBEX One, offiziell eröffnet worden. Es befindet sich auf dem Mannheim Medical Technology Campus, in direkter Nähe zum Mannheimer Uniklinikum. Im Gründungszentrum sollen sich vor allem Startups und junge Unternehmen aus der Gesundheitswirtschaft ansiedeln und dort medizintechnologische Produkte entwickeln und erproben. Bereits im Juli vergangenen Jahres sind erste Mieter in das Zentrum eingezogen. Pandemiebedingt musste die offizielle Eröffnung mit rund 150 Gästen allerdings laut Stadt immer wieder verschoben werden. Mannheims OB Peter Kurz (SPD) sieht im Gründungszentrum viel Potential für die Stadt.