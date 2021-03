Die Corona-Inzidenzwerte in der Rhein-Neckar-Region liegen teilweise weit auseinander. Das sorgt für unterschiedliche Maßnahmen und Regeln in den Stadt- und Landkreisen. Beispiel: Mannheim verschärft die Regeln, der Rhein-Neckar-Kreis lockert.

In Mannheim liegt der Corona-Inzidenzwert bei 90,1 (Stand: 4.3.21, 16 Uhr). Die Stadt Mannheim hat deswegen eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die am Freitag (5.3.21) in Kraft tritt.

Ausweitung der Maskenpflicht in Mannheim

Darin wird die Maskenpflicht für mehrere Bereiche der Innenstadt ausgeweitet. Am Wochenende gilt sie zum Beispiel auch für Fußgänger am Wasserturm, an der Uferpromenade im Jungbusch, der Rheinpromenade und am Strandbad.

Rhein-Neckar-Kreis hebt nächtliche Ausgangsbeschränkung auf

Ganz anders die Situation im Rhein-Neckar-Kreis. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz dort liegt aktuell bei 45,6 (Stand: 4.3.21). Drei Tage hintereinander habe der Wert unter 50 gelegen, so das Landratsamt. Konsequenz: Der Rhein-Neckar-Kreis hebt die nächtliche Ausgangsbeschränkung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie "mit Wirkung vom 5. März 2021, 0 Uhr, auf."

AHA-Regeln gelten weiter

Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt der Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder sonstigen Unterkunft im Landkreis auch nachts wieder gestattet ist. Es gelten ansonsten weiterhin die Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg und besonders die Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene-Maßnahmen beachten, im Alltag geeignete Schutzmasken tragen).

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt der Inzidenzwert bei 48 (Stand: 4.3.21).