Initiative will Mannheimer Collini-Areal erhalten

Mehrere Bewohner des Collini-Center-Wohnturms am Mannheimer Neckarufer setzen sich für den Erhalt des gesamten Collini-Gebäude-Komplexes ein. Ein Vertreter des Vereins „Wir im Collini“ hat jetzt beim Landesdenkmalamt einen Eilantrag gestellt. Er will das Collini-Areal als Kulturdenkmal einstufen lassen. Die Stadt will den angrenzenden Büroturm abreißen und auf dem Gelände sollen später neue Büro- und Wohn-Türme gebaut werden. Das Landesdenkmalamt hat dem SWR den Eingang des Eilantrags bestätigt. Der Antragsteller argumentiert, dass es sich bei dem Collini-Gebäude-Ensemble um einen beispielhaften Vertreter des Brutalismus der 1970-er Jahre und somit der klassischen Moderne handele.