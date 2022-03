Mannheimer Jugendherberge wird Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine

Die Stadt Mannheim bereitet sich auf die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus der Ukraine vor. Als Anlaufstelle soll die Jugendherberge dienen.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (r.) am Dienstag vor der Mannheimer Jugendherberge SWR

In der Jugendherberge im Mannheimer Stadtteil Lindenhof sollen ab Mitte der Woche bis zu 230 Personen vorläufig untergebracht werden können. Das erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) am Dienstag bei einem Rundgang durch das Gebäude am Rhein. Die Jugendherberge wird damit zur Erstanlaufstelle und zur Notunterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine.

Medizinische Versorgung, Corona-Impfungen, Hilfe bei Behördengängen

Neben der medizinischen Versorgung und der Möglichkeit einer Corona-Impfung gibt es für behördliche Fragen einen Bürgerservice. Mitarbeiter des Jobcenters unterstützen bei der Jobvermittlung. Geflüchtete Kinder werden durch Ehrenamtliche betreut. Dafür steht unter anderem ein Pavillon mit Spielmöglichkeiten zur Verfügung.

Nach Angaben der Stadt sind bislang etwa 100 Geflüchtete aus der Ukraine in Mannheim angekommen; viele davon sind offenbar in privaten Unterkünften untergekommen. Auch die Flüchtlinge, die zunächst in der Jugendherberge untergebracht werden, sollen an private Unterkünfte vermittelt werden, so die Stadt.

Kostenloser Wohnraum für Flüchtlinge in Mannheim gesucht

Wer kostenlosen Wohnraum zur Verfügung stellen kann, soll sich online unter www.mannheim/unterbringungsangebot melden. Von Sachspenden für die Menschen in der Jugendherberge bittet die Stadt abzusehen. Stattdessen könne man über die Hilfsaktion der Stadt und des Vereins "Mannheim hilft ohne Grenzen" spenden.

Die nach Kriegsbeginn gegründete Mannheimer Taskforce Ukraine Hilfe bereitet laut Stadt derzeit auch noch weitere Unterbringungsmöglicheiten für Geflüchtete vor.