Bei einem Brand im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Mannheim sind am Sonntagmorgen vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Als die Feuerwehr eintraf, fand sie einen Menschen schwer verletzt vor dem Gebäude. Er erlitt Verbrennungen an Armen und Kopf und wurde in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen gebracht, so die Polizei. Insgesamt evakuierte die Feuerwehr aus dem Haus 17 Personen. Die Bewohner der unmittelbar angrenzenden Gebäude mussten ihre Wohnungen vorsorglich vorübergehend verlassen. Das Feuer war gegen 4 Uhr gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar, das Haus ist teilweise unbewohnbar. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von 200.000 Euro.