Klimaschutz ist eine weltweite Angelegenheit. Die EU hat einen "Green Deal" auf den Weg gebracht. Mannheim will jetzt mit einem "Local Green Deal" nachziehen.

Die Europäische Union hat 2019 einen "Grünen Deal" vorgelegt, um ihre Klimaschutz-Ziele in den kommenden Jahrzehnten zu erreichen. Wichtigstes Ziel: Die Reduzierung der Treibhausgase bis 2050, dann soll der Kontinent "klimaneutral" sein. Bei diesem "Deal" müssen aber möglichst alle EU-Mitgliedsstaaten mitziehen, und zwar auf allen politischen Ebenen, also auch die einzelnen Regionen, Landkreise, Städte und Gemeinden.

Gemeinderat Mannheim stimmt für "Local Green Deal"

Und da kommt Mannheim ins Spiel. Die Stadt bringt einen "Local Green Deal" auf den Weg, der sich an den "European Green Deal" anlehnt. Der Gemeinderat hat den Mannheimer "Local Green Deal" mehrheitlich beschlossen.

Das Jahr 2030 als Zielpunkt für Klimaneutralität in Mannheim

Was die EU bis 2050 schaffen will, steht in Mannheim schon für das Jahr 2030 auf der Agenda. Der "Local Green Deal" konkretisiert laut Stadt Ziele wie Nachhaltigkeit und Klimaneutralität im bereits bestehenden Leitbild "Mannheim 2030". Der "Green Deal" sei, so die Stadt, "kein weiteres Planwerk, sondern initiiert, aktiviert und bündelt konkrete Vereinbarungen für eine grüne, saubere und gesunde Stadt."

Faire Lebensmittel, saubere Energie, umweltschonendes Bauen und Wohnen

Die Stadt hatte das Leitbild "Mannheim 2030" bereits 2019 verabschiedet. Darin und beim "Local Green Deal" geht es nicht ausschließlich um den Klimaschutz. Es dreht sich zum Beispiel auch um fair gehandelte Lebensmittel, energie- und ressourcen-schonendes Bauen und Wohnen, Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs sowie "saubere und erschwingliche Energie." Ein Schritt dahin ist die bis 2033 vorgesehene Abschaltung des Großkraftwerks Mannheim (GKM).

Großkraftwerk Mannheim SWR

"Race to zero" - Ziel: Null Treibhausgase

Alle sollen Teil des "Green Deals" sein: Die Bürgerinnen und Bürger, Politik, Verwaltung, Unternehmen, Forschung. Es ist das "Race to zero", das Rennen in Richtung "null Treibhausgase".

Mannheim will Pilotstadt für Klimaneutralität werden

Mannheim will Vorreiter sein, will sich bei der EU als "Pilotstadt" eines "Local Green Deal" bewerben, will Teil eines Städtenetzwerks werden ("100 klimaneutrale Städte bis 2030"). Sollte es Mannheim schaffen, Teil dieses Städtenetzwerks zu werden, dann, so Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD), könnten ab Ende 2023 EU-Gelder für die konkrete Umsetzung der einzelnen Projekte des "Local Green Deals" fließen.