Uniklinikum Mannheim bereitet sich auf Silvester vor

per Mail teilen

Das Mannheimer Uniklinikum schaut mit gemischten Gefühlen auf die anstehende Silvesternacht. Dort rechnet man im Vergleich zu den Vorjahren mit mehr Patienten.

Das Mannheimer Uniklinikum geht davon aus, dass in diesem Jahr mehr Personen mit Brandverletzungen oder Menschen, die zu viel Alkohol getrunken haben, in die Notaufnahme kommen. Grund dafür sei, dass wegen der entspannten Corona-Auflagen wieder mehr Menschen öffentlich feiern würden. Hinzu kommen nach wie vor die regulären Krankheitsbilder wie Atemwegsinfektionen, teilte der Chefarzt der Zentralen Notaufnahme am Mannheimer Uniklinikum, Florian Kronbach, dem SWR mit.

Nicht alle Patienten können im Uniklinikum behandelt werden

Erwachsene Patienten mit schweren Brandverletzungen müssten in ein spezielles Zentrum gebracht werden, so der Mannheimer Mediziner. Kinder mit Verbrennungen hingegen könnten vor Ort in Mannheim behandelt werden.

Zusätzliche Patienten belasten Klinikpersonal

Der Jahreswechsel sei für die Ärzte und das Pflegepersonal in diesem Jahr eine besondere Herausforderung, denn mehr Personal für die zusätzlichen Patienten über den Jahreswechsel stehe aufgrund von Krankheitsfällen nicht zur Verfügung.

"Wir müssen mit dem gesunden Personal in den Notaufnahmen arbeiten und hoffen, dass das zur Lösung der Aufgaben ausreicht."

Schon an Tagen ohne solche Feierlichkeiten sind die Notaufnahmen voll, so Kronbach. Das Mannheimer Uniklinikum bittet deshalb darum, dass sich Patienten mit leichteren Beschwerden - wie etwa einer Erkältung - nicht an die Notaufnahme, sondern an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden.