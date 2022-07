Mannheim begrüßt neue Staatsbürger

Nach zweijähriger Corona-Pause heißt die Stadt Mannheim am Sonntag rund 600 neue Staatsbürger willkommen.

Die offizielle Einbürgerungsfeier mit Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) findet vor festlicher Kulisse statt, im Rittersaal des Kurfürstlichen Schlosses. Unter den zahlreichen, neuen Staatsbürgern sind diesmal besonders viele Syrer. Nach Angaben der Stadt seien viele von ihnen mit der großen Flüchtlingswelle 2015 gekommen. In den Jahren zuvor waren in der Regel türkische Staatsangehörige bei den Einbürgerungen in Mannheim in der Mehrzahl.

Tausende beantragen bundesweit den deutschen Pass

Viele Migranten, die in Deutschland leben, hoffen auf einen deutschen Pass. Jedes Jahr beantragen bundesweit Tausende von Menschen die deutsche Staatsangehörigkeit. Ihre Zahl steigt von Jahr zu Jahr - auch bei uns in der Region. In Mannheim haben im Jahr 2021 mehr als 1300 Menschen aus über 100 unterschiedlichen Ländern einen Antrag auf Einbürgerung gestellt. Migranten können nach sechs Jahren im Land den deutschen Pass beantragen.