Die Polizei hat einen 29-jährigen Mann festgenommen, der am vergangenen Donnerstag in Mannheim ein geparktes Auto aufgebrochen haben soll. Aus dem Auto soll er den Angaben zufolge mehrere Gegenstände entwendet haben - unter anderem einen Computer, einen Entfernungsmesser sowie weiteres elektronisches Zubehör. Der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Möglicherweise hat der 29-Jährige weitere ähnliche Taten begangen, das werde derzeit geprüft und ermittelt, so die Polizei.