Prozess wegen versuchten Mordes beginnt

Ein 45-Jähriger muss sich wegen versuchten Mordes vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Er soll einen Mann aus Rache niedergestochen haben.

Laut Anklage hatte sich der 45-Jährige in einem Café in der Mannheimer Innenstadt aufgehalten. Dort glaubte er einen Mann zu erkennen, mit dem er vor einiger Zeit eine körperliche Auseinandersetzung hatte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er daraufhin beschloss, sich an ihm zu rächen.

Opfer vor die Tür gebeten

Laut Anklage verließ er die Gaststätte und ging zu einer nahegelegenen Bäckerei, in der er arbeitete und besorgte sich dort ein Messer. Anschließend ging er zum Café zurück, sprach das spätere Opfer freundlich an und bat ihn, mit ihm vor die Tür zu gehen.

Mehrfach auf das Opfer eingestochen

Im Gespräch mit dem Anklagen soll das Opfer abgestritten haben, ihn zu kennen. Daraufhin packte ihn der 45-Jährige nach Angaben der Staatsanwaltschaft unvermittelt am Kragen, zog das Messer und stach ihm in den Brustkorb. Auch als das Opfer um Hilfe rief, soll der Angeklagte weiter auf den Mann eingestochen haben. Erst als Zeugen eingriffen, ließ der Angeklagte das Messer fallen und flüchtete. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird Anfang März erwartet.