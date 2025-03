per Mail teilen

Nach der mutmaßlichen Amokfahrt von Mannheim wird es am frühen Abend eine ökumenische Andacht geben. Dort soll der Toten gedacht und für die Verletzten gebetet werden.

Die Stadt Mannheim und die beiden großen Kirchen wollen am späten Dienstagnachmittag der Opfer der mutmaßlichen Amokfahrt gedenken. Für 17:30 Uhr ist eine ökumenische Andacht in der Citykirche Konkordien in der Innenstadt geplant. Der SWR überträgt die Andacht live:

Daran werden unter anderem die evangelische Landesbischöfin Heike Springhart und der katholische Erzbischof von Freiburg, Stephan Burger, teilnehmen. Laut Stadt soll in der Kirche "gemeinsam getrauert, der Toten gedacht und für die Verletzten gebetet werden". Die gesamte Stadtgesellschaft sei dazu eingeladen.

Kerzen in der Citykirche Konkordien vor der Andacht für die Opfer der Mannheimer Amokfahrt SWR

Dekan Jung: Amokfahrt macht tief betroffen

Die evangelische Pfarrerin Anne Ressel wird die Andacht gemeinsam mit dem katholischen Stadtdekan Karl Jung halten. Von den Ereignissen sei er tief getroffen, sagte Karl Jung dem SWR. Das Geschehen treibe auch ihm "die Tränen in die Augen". Jung sprach von "einer Angst, von der man gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll, wenn unschuldiges Leben zerstört wird".

Der evangelische Dekan Ralph Hartmann sprach von einem "Ereignis, das uns alle fassungslos macht".

Was heute in der Mannheimer Innenstadt geschehen ist, erschüttert und verstört zutiefst.

Erzbischof Burger: Amokfahrt verstößt gegen Menschlichkeit

Der Freiburger Erzbischof Burger erklärte, mit dem Auto in eine Menschenmenge zu rasen, verstoße gegen jede Menschlichkeit. Die Bürger Mannheim sollten dennoch zusammen ihre Offenheit bewahren.

Bei der Amokfahrt war am Montag ein vermutlich psychisch kranker 40-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz durch die Mannheimer Fußgängerzone in der Innenstadt gerast und in eine Menschengruppe gefahren. Zwei Menschen starben, weitere zehn wurden verletzt.

Die Citykirche Konkordien im Innenstadtquadrat R3 ist einmal im Jahr für mehrere Wochen Schauplatz der Mannheimer Vesperkirche. Dort können Bedürftige im Winter eine warme Mahlzeit und seelischen Beistand bekommen.