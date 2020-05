Der dringend tatverdächtige Mann war am späten Samstagabend beim Polizeirevier in Heidelberg erschienen und hatte dort laut Staatsanwaltschaft erklärt, dass er seine 38-jährige Partnerin erstochen habe. Polizeibeamte entdeckten in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Bergheim die Leiche der Frau. Sie hatte mehrere Stichverletzungen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt. Eine Obduktion soll die genauen Todesumstände klären. Gegen den 45-Jährigen erließ der Haftrichter einen Unterbringungsbefehl. Der Tatverdächtige wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft geht davon, dass der Mann im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt hat.