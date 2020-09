Die Stadt Mannheim verleiht am Sonntag den Bertha-und-Carl-Benz-Preis für Mobilität an Loujain Al Hathloul. Die Frauenrechtsaktivistin war eine der Vorkämpferinnen dafür, dass Frauen in Saudi-Arabien seit 2018 Autofahren dürfen und sitzt im Gefängnis. mehr...