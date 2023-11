Innerhalb von gut zwei Wochen ist ein Mann in Mannheim zweimal an der gleichen Stelle von einem Fahrzeug erfasst worden. Beide Male lief er betrunken über die B38.

Am Dienstagmorgen hat ein Mann verbotenerweise die siebenspurige B38 in Mannheim überquert. Er wurde von einem Lkw erfasst. Der Lastwagenfahrer hatte den Mann laut Polizei im Dunkeln zu spät gesehen. Trotz Vollbremsung konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde schwer verletzt. Polizisten, die schnell am Unfallort waren, mussten den Mann wiederbeleben.

Der Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Mittlerweile ist er laut Polizei außer Lebensgefahr. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Er musste jedoch von einem Notfallseelsorger betreut werden und kam ebenfalls ins Krankenhaus.

Schon Anfang November auf B38 in Mannheim schwer verletzt worden

Der Mann war schon Anfang November an der gleichen Stelle angetrunken über die B38 gelaufen. Damals hatte ihn ein Auto erfasst. Der Mann kam auch bei dem Unfall vor gut zwei Wochen schwer verletzt in ein Krankenhaus. An der Stelle, an der der Mann zwei Mal die Fahrbahn überquert hat, befindet sich eine Tankstelle.