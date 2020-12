Er 40-Jähriger soll einen Mann so schwer verletzt haben, dass er beinahe gestorben wäre. Deshalb steht er vor dem Mannheimer Landgericht. Der Angeklagte soll im vergangenen Mai in Weinheim ohne ersichtlichen Grund mit einem Klappmesser auf sein Opfer eingestochen haben. Der Verletzte flüchtete, wurde aber laut Staatsanwaltschaft von dem 40-Jährigen verfolgt. Als der ihn einholte, stach er laut Anklage weiter auf ihn ein - selbst als er schon ab Boden lag. Außerdem soll er ihm mehrfach mit den Füßen ins Gesicht und gegen den Kopf getreten haben. Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen den Angreifer fest. Laut Staatsanwaltschaft überlebte der Verletzte die Attacke nur, weil er sofort ins Krankenhaus kam. Nach Gerichtsangaben leidet der mutmaßliche Täter an einer paranoiden Schizophrenie. Demnach war er offenbar davon überzeugt, dass das Opfer seine Familie verfolgen und entführen wollte. Die Staatsanwaltschaft hat für den Angeklagten die Unterbringung in der Psychiatrie beantragt.