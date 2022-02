Mann verletzt vier Beamte bei Kontrolle

Am Samstagnachmittag wollten Polizeibeamte einen Mann auf dem Parkplatz des Badesees Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) kontrollieren. Zeugen gaben an, dass sie sahen, wie er sich auf geparkte Autos setzte. Der 24-Jährige reagierte aggressiv auf die Beamten und beleidigte sie. Einem Beamten schlug er während der Kontrolle ins Gesicht. Die Polizisten riefen Verstärkung und konnten erst dann dem Mann die Handschellen anlegen. Währenddessen gelang es ihm, einen Beamten in den Oberarm zu beißen und einem weiteren einen Finger zu verdrehen. Insgesamt wurden dabei vier Beamte so schwer verletzt, dass sie anschließend ihren Dienst nicht fortführen konnten. Wegen des Verdachts von Drogeneinfluss musste der Mann auf dem Revier eine Blutprobe abgeben. Im Anschluss wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Gegen den Mann wird nun wegen des tätlichen Angriffs, Widerstand und Beleidigung gegen Polizeibeamte ermittelt.