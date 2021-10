Ein stark betrunkener 24-jähriger Mann hat am späten Samstagabend in einer Heidelberger Gaststätte zwei Polizeibeamte leicht verletzt und beleidigt. Laut Polizei wollte er nicht bezahlen, der Wirt rief daraufhin die Polizei, die ihn nach Ausweispapieren durchsuchte. Dagegen wehrte er sich heftig, indem er in Richtung der Beamten schlug und trat. Er verbrachte die Nacht in einer Zelle und muss nun mit einer Anzeige rechnen.