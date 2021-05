Am Samstagmorgen haben Passanten in der Mannheimer Innenstadt einen 19-Jährigen entdeckt, der schwer verletzt vor einem Einkaufsmarkt lag. Der Mann hatte unter anderem eine Platzwunde oberhalb des rechten Auges und musste in einer Klinik not-operiert werden, teilte die Polizei am Montag mit. Wie oder von wem er verletzt wurde, ist unklar. Eine Straftat könne nicht ausgeschlossen werden - deswegen sucht die Polizei nach Zeugen.