Ein Mann hat einen ICE der Deutschen Bahn gestoppt, weil er seine Tasche vergessen hatte. Beim Aussteigen bemerkte er nach Angaben der Polizei, dass sein Gepäck noch am Sitzplatz war. Der 41-Jährige drückte die Notentriegelung der Türen und stoppte den Zug so, als der bereits wieder angefahren war. Am Bahnsteig stellten Mitarbeiter den Mann und brachten ihn zur Polizei. Jetzt muss er sich unter anderem wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen verantworten.