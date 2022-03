Mann kommt bei Frontalzusammenstoß ums Leben

Ein Mann ist in Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) mit seinem Auto frontal mit einem anderen Wagen zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Dem 20 Jahre alten VW-Fahrer sei in einer Kurve ein Auto auf seiner Fahrspur entgegenkommen, teilte die Polizei mit. Ein 37-jähriger Fahrer eines PKW Ford geriet auf der Strecke von Osterburken in Richtung Schlierstadt im Kurvenbereich auf die Gegenfahrspur. Der 20-jährige VW-Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 37-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos sowie seine mitfahrende vierjährige Tochter wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt.