Tödlicher Unfall auf B37: Auto prallt gegen Baum

Ein Autofahrer ist am Samstagnachmittag auf der B37 in Mosbach (Neckar-Odenwaldkreis) tödlich verunglückt. Der 52-Jährige, der alleine im Auto war, kam aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum, der Fahrer wurde dabei eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Noch am Unfallort wurde der schwerverletzte Mann reanimiert und anschließend in eine Klinik geflogen. Dort erlag er seinen Verletzungen. Die Bundesstraße 37 war zeitweise voll gesperrt.